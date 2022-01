Milano, arrestati due ragazzi per le violenze sessuali di Capodanno in piazza Duomo

Secondo la procura di Milano, i due arrestati stavano scappando dopo le perquisizioni di ieri 11 gennaio. I due si trovano in stato di fermo per violenza sessuale, «quasi sempre accompagnate da rapine di cellulari e borsette»

Sono partiti i primi due arresti per le aggressioni e le molestie avvenute la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano contro almeno nove ragazze. La squadra mobile milanese coordinata dalla Procura ha fermato i primi due ragazzi, uno a Milano di 18 anni e l’altro a Torino di 21, dopo che ieri erano state perquisite le case di 18 giovani identificati dai video diffusi sui social nelle ore successive alle violenze. Si tratta di 15 maggiorenni, con il più grande che non ha più di 21 anni, e tre minorenni tra i 15 e i 17 anni. Le perquisizioni si sono svolte tra Torino e l’hinterland milanese, dopo che gli inquirenti hanno individuato i presunti aggressori attraverso un software di riconoscimento facciale, con cui sono state messe a confronto le facce apparse nei video con i profili social dei sospettati.

