Fabrizio Corona a Open: «Con la mia profezia sulla Supercoppa ho vinto 496 mila euro»

La storia della profezia di Fabrizio Corona sulla finale di Supercoppa Inter-Juventus si arricchisce di un nuovo capitolo. Il fotografo dei vip ha svelato a Open di aver vinto quasi 500 mila euro scommettendo il risultato pronosticato. «Eravamo in diretta Instagram con Profreggio», racconta Corona a Open, «ho voluto fare il pronostico che si è rivelata una vera e propria profezia. Ma non c’è solo questo. La cosa che è successa è che abbiamo vinto 496 mila euro». A confermare la vincita anche il tipster professionista della pagina Instagram Profreggio: «Diamo spesso dei consigli sui pronostici delle partite, ma durante la diretta di ieri non programmata è stato Fabrizio a voler fare un’ipotesi. Abbiamo scommesso insieme e la cosa più incredibile è che lui ha addirittura indovinato l’ordine temporale degli eventi che sarebbero successi durante la partita. Abbiamo giocato l’1-1, risultato esatto che era quotato a 7, e l’Inter vincente ai supplementari che era quotato a 9. Abbiamo giocato 10 volte, la vincita massima per ogni volta è entro i 50 mila. Per una vincita totale di 496 mila euro. La previsione era dettagliatissima, non tutto può essere giocabile altrimenti saremmo diventati milionari».

La schedina giocata 10 volte da Fabrizio Corona.





