Attacco hacker contro il governo ucraino, la Nato: «Intesa con Kiev per rafforzare la cooperazione»

Un attacco hacker ha colpito numerosi siti del governo ucraino. Secondo quanto riportato dall’Afp, l’attacco avviene nel contesto di tensioni tra Kiev e Mosca. Tra i siti presi di mira e che risultano inaccessibili ci sono il sito del governo e quelli del Ministero dell’Istruzione e della Scienza, del ministero delle Situazioni di emergenza e del ministero degli Esteri. Per i funzionari di governo è troppo presto per trarre conclusioni, ma gli hacker russi collegati a Mosca sono stati più volte accusati di aver colpito in passato siti web e infrastrutture del governo ucraino. L’attacco, inoltre, arriva dopo che i colloqui tra Mosca, gli Stati Uniti e gli alleati della Nato non sono riusciti a sbloccare lo stallo. Il segretario dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg ha condannato «fermamente gli attacchi informatici al governo ucraino», informando che i loro esperti informatici «stanno sostenendo le autorità ucraine». Stoltenberg ha ricordato che nei prossimi giorni, la Nato e l’Ucraina firmeranno un accordo su una «maggiore cooperazione informatica»: «Il forte sostegno politico e pratico della Nato all’Ucraina continuerà».

Il messaggio degli hacker

Sull’homepage del sito del ministero degli Esteri compariva stamattina 14 gennaio un messaggio in lingua ucraina, russa e polacca che diceva: «Ucraini! Tutti i vostri dati personali sono stati cancellati e sono impossibili da ripristinare. Tutte le informazioni su di voi sono diventate pubbliche. Abbiate paura, e aspettatevi il peggio. Questo è per il tuo passato, presente e futuro». Un portavoce del ministero ha dichiarato che «gli specialisti stanno lavorando per ripristinare il lavoro dei sistemi informatici e che la polizia informatica ha già aperto un’indagine». Al momento, nonostante le minacce, non risulta una fuga di dati personali.

