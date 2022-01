No Green pass, a Milano oltre 1.000 persone in piazza per la manifestazione con Montagnier e R. Kennedy Jr – Il video

No vax e No Green pass tornano in piazza per protestare contro le misure adottate dal governo Draghi per il contrasto al Coronavirus. Oggi, 15 gennaio, si registrano proteste in diverse città. A Milano il protagonista della manifestazione è Luc Montagnier, premio Nobel francese per la medicina nel 2008. Ad annunciare l’arrivo di quella che è una star nella galassia No vax è stato il senatore Gianluigi Paragone. La manifestazione è iniziata attorno alle 15 in Piazza XXV Aprile.

La diretta video

Migliaia sono le persone scese in piazza a manifestare contro il Green pass. Tra loro anche alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’esercito italiano sospesi dal servizio. Tra gli ospiti intervenuti sul palco della manifestazione, l’ex pilota di MotoGp Marco Melandri, che ha detto: «Hanno negato ai ragazzini la possibilità di fare sport. Voglio guardare mia figlia negli occhi e dirle che ho avuto coraggio di combattere per il suo futuro». Melandri in precedenza aveva raccontato di essersi contagiato di proposito per non vaccinarsi.

Heather Parisi è invece intervenuta in collegamento tra gli applausi della folla: «Siamo stati relegati nel peggior girone della società, siamo stati criminalizzati dai media. Tutto quello che ho detto in questo ultimo anno non l’ho detto per avere fama o visibilità, ma per far valere il mio diritto di cittadina. Ma parlo anche come madre che si preoccupa per i figli – ha detto – I vaccini non contribuiscono a curare la malattia e nessuno può dirci come curarci. Basta addossare le colpe di politiche non assennate ai non vaccinati, che esercitano soltanto il loro sacrosanto diritto di scelta».

Le foto della manifestazione No Green pass di Milano

Foto e video di Stefano Scibilia

