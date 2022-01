Texas, attacco alla sinagoga di Colleyville. Gli ostaggi sono 4, l’assalitore è il fratello di “Lady Al-Qaeda”

A Colleyville, in Texas, un uomo è entrato in una sinagoga armato di pistola e ora tien in ostaggio quattro persone, una di queste sarebbe il rabbino. La squadra Swat di Colleyville è già sul posto. Secondo l’account ufficiale della polizia diversi uomini sarebbe già entrati in azione. In un messaggio si chiede ai residenti di non interrompere le operazioni: «Tutti i residenti nelle immediate vicinanze sono stati evacuati. Si prega di evitare la zona». Insieme a loro anche gli agenti dell’Fbi. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo abbia un accento britannico, un particolare emerso dalle parole che ha rivolto alle forze dell’ordine: «Non piangete per me, io morirò. Fatemi parlare con mia sorella». Secondo l’Abc la sorella citata dall’assalitore sarebbe Aafia Siddiqui, una donna pakistana considerata una terrorista vicino ad Al-Qaeda. Aafia Siddiqui è nota anche come “Lady Al-Qaeda”. L’uomo quindi dovrebbe essere Muhammad Siddiqui.

