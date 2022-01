Dal Belgio all’Olanda, le immagini dei cortei No pass e No vax in Europa – I video

Continuano le manifestazioni in tutta Europa contro i pass sanitari anti Covid voluti dai governi. In Belgio, a Bruges, centinaia di persone sono scese in piazza per contestare le nuove misure annunciate dal governo, intenzionato a revocare la certificazione ai cittadini che non hanno fatto la terza dose di vaccino. Ad Amsterdam, in Olanda, migliaia di cittadini si sono riuniti in Piazza del museo. Alcuni di loro hanno postato video dell’evento commentando con la scritta «Fu*k the vaccine».

