«Mustafa camminerà»: il possibile lieto fine per la storia della foto simbolo del dramma siriano

Il bambino di 5 anni e il padre ritratti nello scatto premiato al Siena International Photo Award sbarcano in Italia. Per entrambi sono pronte le protesi del centro specializzato di Budrio

La loro foto era stata premiata al Siena International Photo Award: un papà senza una gamba che alza al cielo il figlio, completamente privo di arti. Ora il destino di quel bambino – Mustafa, 5 anni – sta cambiando: tutta la sua famiglia, sconvolta dalla guerra civile in Siria, è in arrivo a Siena, dove verrà accolta. La foto, intitolata “Hardship of life”, è stata scattata l’anno scorso dall’artista turco Mehmet Aslan. Oggi Mustafa, papà Munzir, mamma Zeibab e le due sorelline più piccole arrivano nella città toscana, dove verranno ospitati in una casa resa disponibile dalla Caritas diocesana. Papà e figlio riceveranno quindi adeguate cure e la famiglia potrà restare in Italia.

Il viaggio dalla Turchia a Roma

Gli al-Nazzal sono partiti in aereo da Istanbul verso Roma Ciampino e ora, a Siena, dovranno rispettare la quarantena anti-Covid. Poi nei prossimi giorni Munzir e Mustafa andranno a Budrio, in provincia di Bologna, dove si occuperà di loro l’équipe del Centro Protesi Vigorso dell’Inail: il bimbo e il papà riceveranno gambe artificiali e specifiche terapie. L’ospitalità è stata organizzata dall’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e dalla Caritas del posto. Come profughi, i cinque riceveranno vitto e alloggio e i cosiddetti “pocket money”, mentre riceveranno anche il supporto di un mediatore linguistico. Secondo quanto fa sapere l’ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi, come scrive Avvenire, la Caritas creerà una rete di supporto e di relazioni, un accompagnamento e l’insegnamento della lingua italiana. «Ma non si tratta di un’iniziativa isolata, perché si aggiunge ad altri segni simili e sta dentro un percorso di accoglienza di intere famiglie in difficoltà che la diocesi senese ha già intrapreso mettendo insieme provvidenza e fantasia: molti cittadini benefattori, infatti, si sono fatti vivi», dice il cardinale arcivescovo Augusto Paolo Lojudice.

La raccolta fondi

«Siamo di fronte a una grande solidarietà sociale che mi auguro continuerà nel tempo: la città di Siena è una preziosa risorsa». Per la famiglia al-Nazzal è stata lanciata una raccolta dei fondi cui ha partecipato anche il festival internazionale di fotografia di Siena. E poi il viaggio, l’ottenimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie e delle autorità locali, sono stati resi possibili dal lavoro della Farnesina. Muznir ha perso la gamba destra nel 2016 a Idlib a causa di una bomba di Assad. Zeibab era incinta di Mustafa: respirò il gas nervino delle bombe con conseguenze irreparabili per il feto, tanto che Mustafa è nato affetto da tetramelia (privo cioè dei quattro arti).

