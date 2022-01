Rifiuta di indossare la mascherina in aereo e si abbassa i pantaloni davanti a una hostess: ora rischia 20 anni di carcere

È accusato di avere «aggredito e intimidito l’equipaggio» del volo New York-Dublino della Delta e ora per lui potrebbero aprirsi le porte del carcere. Shane McInerney, cittadino irlandese di 29 anni, si è rifiutato di indossare la mascherina sul volo, ha poi lanciato una lattina contro un altro passeggero e infine si è abbassato pantaloni e mutande davanti a una hostess. Ora rischia fino a 20 anni di carcere. L’episodio, scrive il Guardian, risale al 7 gennaio scorso. L’uomo verrà processato negli Stati Uniti. McInerney doveva andare in Florida per lavorare in una accademia di calcio. Una settimana dopo è comparso davanti a un giudice e ora è libero su cauzione. La Federal Aviation Administration, ovvero l’ente che sovrintende al traffico aereo civile negli Usa, sottolinea che non vi è nessuna tolleranza nei confronti di chi non rispetta la regola di indossare la mascherina sui voli americani. Due giorni fa, un velivolo della American Airlines da Miami a Londra è dovuto tornare alla base a causa del rifiuto di una passeggera di mettere la mascherina. Ora, spiega una nota della compagnia aerea, la donna è indagata ed è finita in blacklist: non potrà prendere voli della American Airlines.

