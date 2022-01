Taranto, ladro in fuga spara ai poliziotti in pieno giorno: feriti due agenti – Il video

Oggi, 22 gennaio, in pieno giorno a Taranto, due agenti della Polizia di Stato sono stati feriti con alcuni colpi di pistola da un uomo, un ladro in fuga, che stavano inseguendo in auto. Uno dei poliziotti è rimasto ferito in modo lieve alla mano, l’altro invece è stato colpito al costato ma non sarebbe in pericolo di vita (è stato portato, in codice rosso, in ospedale). L’aggressore, che ha tentato di fuggire a piedi, è stato subito bloccato e arrestato dopo un centinaio di metri. La sparatoria, in pieno giorno e davanti a numerosi passanti, è avvenuta in viale Magna Grecia, a Taranto. La zona è stata transennata e interdetta al traffico; sull’asfalto recuperati diversi bossoli. In manette è finito Pantaleo Varallo, 42 anni, ex guardia giurata già nota alla forze dell’ordine, che stamattina, dopo un diverbio con il dipendente di una concessionaria di auto e dopo aver provato un veicolo, se ne sarebbe andato via portandosi dietro le chiavi del mezzo. Da qui la chiamata alla polizia e l’intervento degli agenti, poi feriti dall’uomo.

Foto in copertina: ANSA/RENATO INGENITO

