Crisi Ucraina, gli Stati Uniti ordinano alle famiglie del personale dell’ambasciata di Kiev di lasciare il Paese

L’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha richiesto al Dipartimento di Stato di autorizzare la partenza di tutto il personale non essenziale e delle relative famiglie dalla capitale ucraina, a seguito delle crescenti tensioni al confine tra Russia e Ucraina . Il Dipartimento di Stato statunitense, secondo quanto riferito da ABC News, ha autorizzato il ritorno negli States per tutti i diplomatici non essenziali. Ma non solo: tutti i cittadini statunitensi attualmente in Ucraina sono stati invitati, a discrezione personale, ad abbandonare il Paese utilizzando voli commerciali. Il Dipartimento di Stato, in una nota, ha comunicato che «le condizioni di sicurezza, in particolare lungo i confini dell’Ucraina, in Crimea e nella zona orientale dell’Ucraina, attualmente occupate dalla Russia, potrebbero peggiorare con poco preavviso, in modo imprevedibile».

