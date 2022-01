Agenas, peggiorano le terapie intensive in 6 Regioni: l’occupazione nazionale sale al 18% – I dati

Il tasso aumenta in 6 regioni, mentre in 11 resta stabile, secondo il monitoraggio Agenas

La percentuale di occupazione delle terapie intensive in tutta Italia da parte di pazienti positivi al Coronavirus sale al 18%. Un tasso che, su base quotidiana, aumenta in 6 regioni, secondo i dati Agenas del 25 gennaio: Friuli Venezia Giulia (24%), Marche (23%), Lazio (22%), Abruzzo (21%), Calabria (17%), Campania (13%). Il tasso invece scende in 4 regioni: Provincia autonoma di Trento (26%), Piemonte (23%), Val d’Aosta (19%), Umbria (8%). I dati restano in 11 regioni: Toscana (22%), Sicilia (19%), Liguria (18%), PA Bolzano, Veneto ed Emilia Romagna (17%), Lombardia e Sardegna (15%), Puglia (13%), Basilicata (8%), Molise (5%). E ci sono sette sono oltre il 20%: Trento (26%), FVG (24%), Piemonte e Marche (23%), Toscana e Lazio (22%), Abruzzo (21%).

Dati Agenas

In copertina ANSA/GIUSEPPE LAMI | L’ospedale GVM ICC di Casal Palocco, Roma, 21 gennaio 2022.

