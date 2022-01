Covid, via libera dell’Aifa alla pillola di Pfizer: sarà disponibile in Italia dall’inizio di febbraio

La pillola anti-Covid di Pfizer sarà disponibile in Italia dalla prima settimana di febbraio. Nella giornata di oggi, 28 gennaio, la Commissione Tecnico Scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha definito i criteri di utilizzo del Paxlovid. Si tratta di un farmaco antivirale che sarà destinato alla cura del Covid-19 nei pazienti positivi. Ieri l’agenzia europea Ema ha autorizzato la commercializzazione della pillola di Pfizer, che aveva già ricevuto nel dicembre 2021 il parere favorevole della Cts per la distribuzione in emergenza. «Sulla base di studi di laboratorio, si prevede che la pillola sia efficace anche contro Omicron e altre varianti», ha commentato ieri l’Ema.

