Il Mattarella Bis scatena i social, i meme sul ritorno al Quirinale tra fughe all’estero e telefonate comiche

In fuga dall’Italia o mentre rientra disperato negli uffici del Quirinale, Sergio Mattarella torna a spopolare sui social network. Dopo l’annuncio dei capi di maggioranza di voler trovare una convergenza sul secondo mandato del presidente uscente, le pagine e gli utenti di Twitter e Instagram sono tornate a sfornare meme su uno dei Capi di Stato più amati di sempre. Dai fotomontaggi che lo ritraggono in fuga da un’Italia in fiamme fino a un Mattarella versione Matteo Berrettini («Non vi sento!»), Open ha selezionato alcune delle creazioni più divertenti delle ultime ore.

I meme

Immagine di copertina: dal profilo Instagram di Socialisti Gaudenti

