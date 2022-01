Ingegnere italiano trovato morto ad Amsterdam, spunta la pista passionale: «È stato un omicidio»

«Paolo era un lavoratore stimato. Nel suo passato non c’è nulla che potesse far pensare alla terribile tragedia», dice il legale della famiglia

«È stato sicuramente un omicidio». Ne è certo l’avvocato di famiglia, Bruno Forestieri, che commenta così la morte di Paolo Moroni, l’ingegnere informatico di 42 anni di Allumiere, in provincia di Roma, trovato morto nella sua abitazione ad Amsterdam dove era da tempo residente. «Al momento la polizia olandese è molto chiusa. Questo ci fa supporre che siano vicini a individuare il responsabile. Le principali notizie ci arrivano dall’unità di crisi della Farnesina e dai carabinieri di Civitavecchia», dice. Tra le ipotesi sul tavolo, su cui vige un rigoroso riserbo, ci sarebbero quelle di una una rapina andata male o di un incontro poi rivelatosi pericoloso. Ma anche di un omicidio a sfondo sessuale. «Paolo era un lavoratore stimato, con un notevole bagaglio di conoscenze nel suo ambito. Nel suo passato non c’è nulla che potesse far pensare alla terribile tragedia», dice l’avvocato.

E all’Ansa aggiunge che l’autopsia è prevista tra domani e mercoledì. «Al momento la salma è in obitorio e stiamo cercando di capire se c’è la possibilità di inviare un nostro medico legale di parte», spiega. «Martedì i familiari raggiungeranno l’Olanda, mentre io domani avrò una prima call con un collega olandese che ho contattato in questi giorni per seguire l’inchiesta». La casa dove è stato trovato il cadavere era di proprietà del 42enne, acquistata da poco. Ora «è chiusa e sotto sequestro», dice il legale. Era stata ristrutturata da poco e lavori sono ancora in corso negli edifici circostanti.

Le prime indagini

Secondo quanto ricostruisce Il Messaggero oggi, la pista seguita dagli inquirenti sarebbe anche quella del delitto a sfondo sessuale: chi ha ucciso avrebbe lasciato dietro di sè delle tracce. O chat con Paolo, che a quanto risulta usava alcuni social di incontri. I rilievi della casa della vittima sono cominciati all’arrivo degli inquirenti giovedì intorno alle 18.30 e sono andati avanti fino all’alba del giorno dopo. Solo venerdì i famigliari, che non avevano notizie di lui da domenica, hanno ricevuto la terribile notizia dal ministero degli Esteri. Alla polizia olandese la segnalazione è arrivata giovedì stesso da un amico di Moroni che non riusciva a parlarci da giorni. Agli agenti entrati nell’appartamento è stato subito chiaro che si trovavano di fronte alla scena di «un atto criminale». Le forze dell’ordine hanno anche diramato un appello per cercare dei potenziali testimoni. Al vaglio anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona.

In copertina ANSA | Una foto, tratta dai social, di Paolo Moroni, l’ingegnere trovato morto ad Amsterdam.

