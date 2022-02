Salvini positivo parla dall’isolamento: «Sto bene, avrò più tempo per fare tante dirette social»

Il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Rai Isoradio, spiega quali sono le sue attuali condizioni di salute dopo aver scoperto oggi 3 febbraio, poco prima del giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, di essere positivo al Covid. «Sto bene, sono uno dei milioni di italiani molto spesso, per fortuna, senza nessun sintomo. Adesso avrò qualche giorno per organizzarmi il lavoro a casa, sistemare la camera da letto, rispondere a circa 500 mail che avevo in sospeso, e per fare i lavori di casa, sempre se ho il permesso della mia compagna: mi ha detto di non azzardarmi a mettere mani in cucina e in salotto. Avrò più tempo per fare qualche diretta social», ha detto, parlando dalla sua casa di Roma dove si trova in isolamento. A chi gli ha chiesto se oggi avrebbe mangiato verdura, come ha già fatto nel pranzo con Sabino Cassese, l’ex ministro dell’Interno ha risposto: «Carote, carciofi, provo a fare verdura perché teoricamente avrei cominciato una mezza dieta. Stare in quarantena, da positivo asintomatico che avrebbe voglia di uscire, fare e disfare mantenendo la dieta dieci giorni, temo sarà problematico».

Foto in copertina: MATTEO SALVINI/FACEBOOK

