Melinda contro Bill Gates: «Non darò più i miei soldi alla Fondazione»

Melinda French Gates non ha più intenzione di finanziare la Fondazione del marito Bill dopo il divorzio. E utilizzerà il suo patrimonio da 11,4 miliardi di dollari per finanziare altri progetti. L’annuncio lo ha dato ieri il Wall Street Journal specificando che la decisione è stata presa alla fine del 2021, dopo la separazione dal fondatore di Microsoft. Nel 2010 la coppia aveva cominciato a donare gran parte della propria fortuna alla Fondazione ma adesso Melinda ritiene che ci sia «troppa ricchezza concentrata nelle mani di una sola persona» e crede che l’unica cosa responsabile da fare sia «darla via nel modo più ponderato possibile», secondo quanto è riportato in una lettera alla Fondazione svelata dal quotidiano.

La Gates Foundation ha una dotazione di 50 miliardi di dollari e soltanto a luglio i due coniugi avevano promesso di devolverne altri 15. L’annuncio è stato accolto dal massimo riserbo: l’amministratore delegato Mark Suzman si è rifiutato di commentare la decisione di Melinda, mentre il consiglio di amministrazione ha visto l’entrata di quattro nuovi membri dopo il divorzio di Bill. E i due non hanno stoppato il loro impegno: guidano regolarmente le riunioni su Covid-19 e hanno approvato tutti i recenti investimenti.

