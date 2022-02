Figliuolo: «Il Covid arretra, ma 1,5 milioni di over 50 non hanno nemmeno una dose. Devono vaccinarsi»

Arrivano buone notizie sull’andamento della pandemia del Coronavirus in Italia, dice il commissario all’emergenza, il generale Francesco Figliuolo. Contagi e ricoveri «continuano a calare» con una pandemia che, pur circolando ancora, «entra in una fase più favorevole in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie gravi e la prevenzione», dice oggi, 6 febbraio, a Repubblica. Insomma, la variante Omicron «sta scemando». Ma il grande successo – continua Figliuolo – è stata la campagna vaccinale, le terze dosi che hanno salvato gli ospedali: «Senza l’accelerazione sul booster ci sarebbero state ben altre conseguenze, anche sull’economia. Una quarta dose come le precedenti per ora non è prevista: se necessario in futuro, se non ci saranno emergenze, si farà in farmacia o dal dottore». L’appello adesso è a chi ancora non vuole vaccinarsi: «Quasi tutte le fasce d’età sono vicine al 90 per cento, ora tocca ai bambini ancora al 34 per cento. Il vaccino è importantissimo anche per loro. Il mio appello va agli oltre 1,5 milioni dai 50 anni in su senza alcuna copertura». E su Sanremo (Fiorello aveva invitato Figliuolo a dirigere la prossima edizione del Festival, ndr): «Ho gradito la battuta di Fiorello. E sono contento che sia tornato il pubblico».

Foto in copertina di repertorio: ANSA/GIUSEPPE LAMI

