Incidente aereo in Islanda, tra le vittime anche uno youtuber di 22 anni con 1 milione di follower

Josh Neuman, giovane skater professionista, era noto per i suoi video in cui si esibiva in discese su strade panoramiche

C’è anche Josh Neuman, uno youtuber seguito da oltre 1 milione di utenti, tra le vittime dello schianto di un piccolo Cessna in Islanda, avvenuto ieri 6 febbraio. Il giovane, 22 anni, è deceduto insieme agli altri passeggeri: Nicola Bellavia, un belga di 32 anni anch’egli noto per le sue foto di viaggio sui social, un olandese di 27 anni. Morto anche il pilota del mezzo, un islandese di 49 anni. I corpi dei quattro sono stati ritrovati vicino al lago Thingvallavatn, a est di Reykjavik, domenica sera. Fino a ieri, non era ancora chiara l’identità di tutte le vittime, resa pubblica oggi dalla polizia locale. Neuman, skater professionista, era noto per i suoi video in cui si mostrava in performance sulle strade panoramiche.

Leggi anche: