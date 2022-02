Crisi Russia-Ucraina, Macron in missione da Putin: «Costruiamo con la Russia una risposta per evitare la guerra» – Il video

Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca nell’ambito della crisi ucraina. Secondo quanto riportano le agenzia di stampa, Putin ha elogiato gli sforzi di Parigi per «risolvere la questione della sicurezza in Europa», annunciando che il vertice tra i due «potrà avviare il percorso di de-escalation». Nel faccia a faccia con l’omologo francese, il presidente russo ha detto di voler «evitare la guerra» e costruire «elementi di fiducia per tutti». «Vedo quanti sforzi sta facendo personalmente il presidente della Francia per una seria prospettiva storica», ha detto Putin secondo la Tass. Prima dell’inizio dei colloqui, Macron – che è in piena campagna elettorale e a cui spetta la presidenza semestrale di turno al Consiglio dell’Unione europea – aveva sottolineato come il «dialogo è l’unica opportunità per garantire sicurezza e stabilità all’Europa».

