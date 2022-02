Altre grane nel M5s: il tribunale di Napoli sospende la modifica dello statuto e l’elezione di Conte

Arriva la sospensione in via cautelare per i due provvedimento interni al M5s che ad agosto 2021 hanno portato alla nomina a leader dell’ex premier

Il tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere con cui il M5s ha modificato il suo statuto e ha indicato l’ex premier Giuseppe Conte come presidente del Movimento. Come riporta l’Adnkronos citata da Repubblica, il tribunale ha sospeso in via cautelare le decisioni prese il 3 e 5 agosto per la sussistenza di «gravi vizi nel processo decisionale». Innanzitutto perché dalla votazione sarebbe stato escluso un terzo degli iscritti e quindi non sarebbe stato raggiunto il quorum. A far causa è stato un gruppo di attivisti del Movimento tra cui Steven Hutchinson, Renato Delle Donne e Liliana Coppola che, rappresentati dall’avvocato Lorenzo Borré, hanno presentato il ricorso sostenuti da centinai di attivisti che hanno contribuito anche alle spese legali.

