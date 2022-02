Usa, un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato a Richland: un morto e un ferito – Le immagini

Il bilancio della sparatoria in un supermercato di Richland (Washington), negli Stati Uniti, è di un morto e un ferito. A darne notizia è la polizia di Kennewick e diversi media locali. Secondo quanto si apprende, i clienti e i dipendenti si sono nascosti nei magazzini, nei bagni e negli uffici fino all’arrivo degli agenti. Le forze dell’ordine hanno utilizzato i video di sorveglianza del negozio per identificare il sospetto. Ulteriori dettagli non sono ancora stati diffusi. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Tri-City Herald, la polizia avrebbe scortato le persone presenti nel supermercato in un parcheggio per concentrarsi sulla cattura dell’attentatore. La polizia ha diffuso delle foto del sospetto assalitore, chiedendo a chiunque abbia informazioni sull’identità dell’uomo di contattare immediatamente la centrale. Inoltre, gli agenti hanno diramato un’allerta per i residenti, invitandoli a non avvicinarsi all’area del supermercato: il dipartimento di polizia di Kennewick ha definito il ricercato «armato e pericoloso».

Immagine di copertina: @Justin__Berger

