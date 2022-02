I volantini No vax fuori dalle scuole a Belluno: «Prima di far inoculare vostro figlio sappiate che…»

A Belluno c’è chi lascia volantini No vax fuori dalle scuole. Ieri mattina, fa sapere il Gazzettino, fuori da alcuni istituti del capoluogo come l’Iss Segato sono stati trovati dei fogli che riportavano le parole del dottor Robert Malone sulle vaccinazioni infantili di cui abbiamo già parlato: uno di questi recitava proprio «Prima di far vaccinare vostro figlio sappiate che…». Non si tratta di un episodio isolato. A fine gennaio volantini che paragonavano la Stella gialla di Davide dei deportati nei lager al Green pass, nella Giornata della Memoria, erano stati affissi nella notte sempre a Belluno ma anche a Feltre e in altre località della provincia montana veneta. I volantini, oltre al disegno della stella, portavano la riproduzione di un QR code e la scritta «27 gennaio 1945 – 27 gennaio 2022. Perché non sia accaduto invano. Non dobbiamo essere ipocriti. Oggi le discriminazioni sono più attuali che mai».

Foto copertina da: Il Gazzettino

