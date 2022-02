«Da domani il prezzo delle scope andrà alle stelle»: i migliori meme sul curling dopo l’oro azzurro a Pechino

L’oro a Pechino 2022 della coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner ha letteralmente monopolizzato la rete. La coppia, che ha regalato all’Italia la prima medaglia nella storia nel curling, è diventata oggetto di elogi, ma anche protagonista di tanti meme. Tra le pagine più attive sul tema c’è Aggiornamenti quotidiani dalla terza repubblica che, nelle ultime 24 ore, ha già sfornato tre post sull’inedita notorietà che lo sport invernale ha trovato nel Paese. «Fine del lavoro come esperto di musica italiana, presso Sanremo – si legge in una vignetta che sovrappone due pseudo aggiornamenti di stato su Facebook -. Inizio del nuovo lavoro come allenatore di curling in smart working, presso Pechino e/o divano di casa». Ecco un elenco di meme, elaborazioni grafiche e battute comparse sui social media subito dopo la vittoria di Constantini e Mosaner.

