Tamberi sbarca in Nba: giocherà l’All Star Game delle celebrità. «La notizia più bella che abbia mai ricevuto» – Il video

L’ha definita «la notizia più bella che abbia mai ricevuto in tutta la mia vita». Gianmarco Tamberi giocherà il Celebrity Game organizzato dalla Nba, la partita delle celebrità che fa da contorno all’All Star Game, la sfida delle stelle della massima lega di pallacanestro statunitense. Il campione olimpico di salto in alto, grande appassionato di pallacanestro, ha postato un video su Instagram: «Guardate fino alla fine. Semplicemente la notizia più bella che abbia mai ricevuto in tutta la mia vita! Siete carichi? Ci vediamo all’Nba All Star Celebrity Game». La partita è in programma il 18 febbraio a Cleveland.

