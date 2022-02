Pechino 2022, Dorothea Wierer bronzo nel biathlon: è la decima medaglia per l’Italia

Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia di bronzo nei 7,5 km sprint femminile di biathlon alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Si tratta della decima medaglia per l’Italia in questa edizione dei Giochi olimpici. L’atleta azzurra ha terminato la sua prova in 2’21” senza commettere errori al poligono. La norvegese Marte Olsbu Røiseland ha vinto l’oro, davanti alla svedese Hanna Öberg.

Leggi anche: