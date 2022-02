Eminem in ginocchio contro il razzismo al Super Bowl – Il video

Eminem in ginocchio contro il razzismo. Il rapper si è inchinato durante l’esecuzione di Lose Your Self per rendere omaggio al famoso gesto fatto nel 2016 dall’ex quarterback dei San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, quando si inginocchiò durante l’esecuzione dell’inno americano in segno di protesta contro le brutalità della polizia sui neri. La Nfl aveva smentito, alla vigilia, la notizia che non avesse dato il permesso all’artista di inginocchiarsi, come hanno scritto alcuni media americani. E in ogni caso lui lo ha fatto lo stesso.

Leggi anche: