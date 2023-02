Lo show di Rihanna incinta al Super Bowl – Il video

Rihanna incinta ha invaso il Super Bowl con una performance esplosiva. La cantante, fasciata in una tuta rosso brillante, con guanti dello stesso colore, ha infiammato il pubblico cantando sospesa su un rettangolo trasparente che poi si è adagiato sul campo da gioco. L’esibizione è cominciata con “Bitch better have my money back“, insieme a un centinaio di ballerini, tutti vestiti di bianco. A seguire “Work” per poi passare a un medley: “Rude boy“, “Wild thougts“, “We found love“. “Only girl (in the world)“, “Diamonds” e “Pour it up“. «Quando diventi mamma c’è qualcosa che ti succede dentro, un momento in cui pensi che puoi conquistare il mondo. E il Super Bowl è uno dei più grandi palcoscenici. Così da una parte ti fa paura, ma dall’altra è la sfida più grande di tutte. Ed è importante che mio figlio lo veda». La performance dell’artista con il pancione ha colto di sorpresa molti. Un portavoce della cantante ha confermato alla rivista “The Hollywood Reporter” che la star è in attesa del secondo figlio, a meno di un anno dalla nascita dell’altro, che risale al 13 maggio 2022. Il padre è il rapper A$AP Rocky.

