Super Bowl, Donald Trump attacca la performance di Rihanna: «Un fallimento epico! Il peggior show della storia»

«Un fallimento epico!». Con queste parole, l’ex presidente Usa Donald Trump ha attaccato Rihanna per il suo show nell’intervallo del Super Bowl, dove si è esibita incinta del secondo figlio cantando sospesa su un rettangolo trasparente un mix delle sue hit. «Rihanna ha offerto, senza dubbio, la peggiore esibizione dell’halftime della storia del Super Bowl: questo dopo aver insultato molto più della metà della nostra nazione, che è già in serio declino, con il suo linguaggio disgustoso e offensivo», ha scritto il tycoon su Truth riferendosi – come ricorda il The Independent – al fatto che nel 2020 Rihanna abbia scritto «F**k Trump» su un’auto in un ranch ad Amarillo in Texas. Tra RiRi e Trump non corre buon sangue dal lontano 2018, quando la sua casa discografica vinse una causa con cui si vietava alla campagna di Trump di usare le canzoni di Rihanna nei suoi raduni politici. L’episodio che all’epoca scatenò la rabbia della cantante risale all’inizio di novembre di quell’anno, quando durante un convegno dell’imprenditore nel Tennessee, le casse avevano iniziato a trasmettere Don’t Stop the Music. «Né io e né la mia gente saremo mai nelle vicinanze di uno di quei tragici comizi», aveva scritto su Twitter Rihanna.

