Super Bowl, Patrick Mahomes regala la vittoria ai Kansas City Chiefs negli ultimi secondi di gara – Il video

Sono i Kansas City Chiefs i vincitori del 57esimo Super Bowl, la finale del campionato di football americano e uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, i Chiefs hanno battuto 38 a 35 i Philadelphia Eagles in una partita ricca di colpi di scena e rimasta in parità fino a 11 secondi dalla fine. A dare la vittoria a Kansas City è stata un calcio piazzato di Patrick Mahomes, primo quarterback afroamericano a vincere due volte il titolo. La vittoria di Mahomes e compagni è stata in realtà una sorpresa. Gli Eagles, infatti, erano dati per favoriti da pronostici e scommettitori. Per i Chiefs si tratta del terzo Super Bowl disputato (e il secondo vinto) in appena quattro anni.

La sfida tra quarterback

La finalissima di Glendale è stata anche uno scontro diretto tra i quarterback afroamericani delle due squadre in campo. Da un lato, come detto, Patrick Mahomes, considerato l’erede di Tom Brady e nominato per seconda volta miglior giocatore della stagione. Dall’altro, il suo rivale Jalen Hurts, che ha infranto il record del numero di iarde corse da un quarterback in Super Bowl: 65. Ed è proprio grazie a Hurts che gli Eagles sono riusciti a rimanere in testa fino al terzo tempo. Poi, però, è toccato a Mahomes ribaltare l’esito della gara, con due lanci perfetti e il calcio piazzato finale che ha regalato la vittoria ai Chiefs. La finalissima del campionato di football è stata seguita da oltre 100 milioni di americani. A trasmettere la partita è la Fox, che ha deciso – con qualche polemica – di cancellare all’ultimo minuto l’intervista al presidente Joe Biden, tifoso di Philadelphia, appena prima del calcio di inizio.

Lo show di Rihanna

Come da tradizione, non è mancato neanche quest’anno il celebre Super Bowl Halftime Show, affidato a Rihanna. Una performance esplosiva in cui l’artista – alla sua seconda gravidanza – ha cantato un medley delle sue più grandi hit: Diamonds, Umbrella, Rude boy, Only Girl In the World, We found love, Work, Bitch Better Have My Money, All of the Lights e Wild Thoughts. Rihanna si è presentata sul palco vestita di rosso e circondata da un esercito di ballerini, tutti in bianco e incappucciati. Un’esibizione memorabile, che le serve anche per lanciare il suo attesissimo ritorno in tour previsto proprio per quest’anno.

Foto di copertina: EPA/JOHN G. MABANGLO | Il quarterback dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes (12 February 2023)

Continua a leggere su Open

Leggi anche: