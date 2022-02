Da Scarlett Johansson a Schwarzenegger: gli spot più belli del Super Bowl 53 – Il video

Un gran numero di spot costellati di star è finita sul Super Bowl LVI mentre la partita tra i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams si concludeva con la vittoria all’ultimo respiro dei “padroni di casa”. Gli spot pubblicitari di alcune delle più grandi aziende del mondo hanno illuminato gli schermi TV per quello che è probabilmente il giorno più importante per la pubblicità dell’anno: Il Guardian ne ha selezionati alcuni tra i migliori. Le criptovalute hanno giocato la parte del leone. Ma la cura particolare è stata quella delle canzoni: nelle pubblicità sono risuonate le note della romantica “Stuck On You” di Richie, per promuovere l’ultimo modello di una macchina, la sentimentale “It’s Not Unusual” di Tom Jones,. E ancora: “Total Eclipse of The Heart” di Bonnie Tyler e Frank Sinatra, con “Fly me to the Moon”. Oltre a “Showdown”, brano del 1973 della Electric Light Orchestra. La pubblicità ha visto protagonisti anche app di ultima generazione e hamburger. Scarlett Johansson, nella pubblicità di Amazon, è stata accompagnata da un altro classico: “Little Lies” dei Fleetwood Mac, lanciato nel 1987.

