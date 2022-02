I Los Angeles Rams vincono il Super Bowl con una rimonta all’ultimo respiro

È la prima vittoria in 22 anni ed è stata conquistata in casa, al Sofi di Los Angeles

I Los Angeles Rams vincono il Super Bowl 56, battendo 23 a 20 i Cincinnati Bengals. Si tratta della prima vittoria in 22 anni ed è stata conquistata in casa, al Sofi di Los Angeles. I Rams hanno preso il vantaggio nella prima metà del match e poi hanno portato a casa la vittoria nel finale. Due touchdown nella prima metà dell’incontro: Odell Beckham Jr e Cooper Kupp. I Bengals hanno recuperato e sono passati a comandare a quattro minuti dalla fine della partita. La vittoria dei Rams è arrivata con due giocate finali: passaggio lungo del quaterback Matthew Stafford per Cooper Kupp e altro touchdown con risultato a 23 a 20 quando mancano un minuto e 25 secondi. Poi difesa di Donald sul quaterback Joe Burrow che sbaglia il lancio e certifica il trionfo dei Rams.

