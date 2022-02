Pechino 2022, Federica Brignone vince la medaglia di bronzo nella combinata alpina – Il video

Federica Brignone ha vinto la medaglia di bronzo nella combinata alpina a Pechino 2022. L’azzurra aveva chiuso ottava la manche di discesa, recuperando in quella di slalom chiusa a 1″85 dalla medaglia d’oro: la svizzera Michelle Gisin. Argento alla connazionale Wendy Holdener. Dopo l’argento conquistato nello slalom gigante, Brignone era ottava nella discesa libera ma ha recuperato nello slalom speciale. Brignone ha chiuso la combinata alpina in 2’27″52. Si tratta della medaglia numero 16 per l’Italia a Pechino, la quarta dallo sci alpino, tutte al femminile. Nella giornata intanto si registra la resa di Mikaela Shiffrin, quinta in discesa ma uscita dopo poche porte tra i pali stretti. Fuori anche Nicol Delago e Marta Bassino in slalom, come Elena Curtoni in discesa.

Leggi anche: