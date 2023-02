Mondiali di sci, Federica Brignone agguanta l’argento nello slalom gigante. Vince l’americana Shiffring

La campionessa del mondo in carica l’ha superata per 12 centesimi di secondo. Quinta l’altra azzurra, Bassino

Conquista la medaglia d’argento nello slalom gigante, l’atleta italiana Federica Brignone in gara ai Mondiali di sci in corso a Meribel (Francia). Nella prima manche l’atleta era arrivata terza, riuscendo poi a recuperare posizioni per essere superata però dall’americana Mikaela Shiffrin, che ha preso l’oro con 12 centesimi di vantaggio. Al terzo posto (e bronzo) la norvegese Raghnild Mowinckel. Quinta l’altra azzurra, Marta Bassino. Federica Brignone sta avendo un’ottima performance ai mondiali di sci in corso. Già la scorsa settimana era arrivata prima nella gara combinata. Classe 1999, Brignone è stata campionessa del mondo già nel 2020. Shriffin è la campionessa del mondo in carica.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: