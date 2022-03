Federica Brignone vince la Coppa del Mondo di Super G in Svizzera

Federica Brignone ha vinto la coppa di superG femminile. La campionessa valdostana si è matematicamente aggiudicata il titolo prima ancora di scendere in pista nell’appuntamento di Lenzerheide, in Svizzera, dove è finita fuori la diretta rivale per il titolo, l’azzurra Elena Curtoni. Brignone si era presentata al via della gara con 103 punti di vantaggio sulla Curtoni.

