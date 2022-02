Roma, la stanza segreta trovata nelle case popolari sgomberate a San Basilio

Terremoto a Roma dove stamattina sono stati sgomberati dalla polizia di Stato e dalla polizia locale di Roma Capitale alcuni appartamenti in cui abitavano Luigi Marando, nipote di un esponente della ‘ndrangheta, e Devis Pupillo, nipote di un esponente di spicco dello spaccio di droga a San Basilio. Nell’immobile di Marando sono stati trovati addirittura 80 grammi di hashish, 1.500 euro e persino un bunker segreto, ricavato nel sottoscala di uno degli alloggi Ater sgomberati nel quartiere San Basilio a Roma. Marando sarà deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà. Nel secondo sgombero, quello di Pupillo, nipote di Luigi Pupillo, invece, sono stati trovati 50 grammi di hashish. Le operazioni di sgombero sono ancora in corso e non si registrano al momento problemi di ordine pubblico.

Leggi anche: