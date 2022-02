La schiacciata di Gimbo Tamberi al Celebrity All-Star Game di Cleveland – Il video

Il campione olimpico di salto in alto, grande appassionato di basket, ha realizzato il sogno da bambino giocando a Cleveland in uno degli eventi per l’All Star Game dell’Nba

Il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi ha dato spettacolo con la maglia numero 8 e le due classiche scarpe di colore diverso al Celebrity All-Star Game a Cleveland. Il campione olimpico di salto in alto, grande appassionato di basket, ha realizzato il sogno da bambino giocando a Cleveland in uno degli eventi per l’All Star Game dell’Nba. E ha chiuso con 15 punti, 10 rimbalzi e con una schiacciata finita subito su Youtube. Gimbo non è pero riuscito a vincere la sfida con il Team Nique guidato da Dominique Wilkins, ex ala degli Atlanta Hawks e tra i migliori marcatori di sempre dell’Nba. È uscito sconfitto 65-51 contro il Team Walton.

