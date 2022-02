Allarme fake news dal presidente Zelensky: «Sotto attacco non solo delle bombe, ma anche dei falsi» – Il video

In queste ore circolano numerose notizie, foto e filmati non verificati. Il presidente ucraino invita i cittadini a fare attenzione alle fake news

Nel secondo intervento video pubblicato sua pagina Facebook, il Presidente ucraino Zelensky invita i cittadini a fare attenzione alle false notizie: «Siamo sotto attacco non solo dalle bombe, ma anche dai falsi. È importante ottenere notizie vere da fonti ufficiali. Oggi la Russia ha invaso l’Ucraina. Putin ha iniziato la guerra contro l’Ucraina e contro il mondo democratico. Vuole farlo distruggendo il nostro Paese, tutto quello che abbiamo costruito e per il quale viviamo. Mi rivolgo a tutti gli ucraini, in primis i militari che hanno risposto dignitosamente: conosciamo la nostra forza militare, siete forti. Non fatevi prendere dal panico».

