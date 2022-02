«Andrete all’inferno»: la rissa all’Onu tra Russia e Ucraina – Il video

Durante la riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza, l’ambasciatore dell’Ucraina all’Onu ha attaccato l’inviato russo: «Non c’è purgatorio per i criminali di guerra. Andranno diretti all’inferno». La risposta dell’ambasciatore russo Vassily Nebenzia arriva a stretto giro di posta: «Avete attaccato il Donbass». Sottolineando poi che Mosca si è concentrata sulla pace e la sicurezza nelle repubbliche separatiste. La Russia è presidente di turno del Consiglio di sicurezza. Il segretario generale Antonio Guterres si è detto turbato: «È il momento più triste del mio mandato da segretario generale Onu. Devo cambiare il mio appello: presidente Putin, nel nome dell’umanità, porta indietro le truppe russe. Questo conflitto deve fermarsi ora, questa guerra non ha senso e viola i principi della Carta Onu». E l’Europa si dichiara al fianco di Kiev. «In queste ore buie, i nostri pensieri sono con l’Ucraina e le donne innocenti, uomini e bambini che affrontano questo attacco non provocato e la paura per la loro vita. Riterremo il Cremlino responsabile», dice in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Ukraine’s U.N. ambassador directly addressed his Russian counterpart at conclusion of U.N. Security Council meeting: “There is no purgatory for war criminals. They go straight to hell, Ambassador.” https://t.co/iqOY0jHTUu pic.twitter.com/sybeINLSJj

— ABC News (@ABC) February 24, 2022

