Coronavirus, 193 morti e 40.948 contagi in un giorno: calano i ricoveri e il tasso di positività

Il bollettino del 25 febbraio 2022

Nell’ultima giornata sono state confermate 193 vittime legate al Covid, come riportato nell’ultimo bollettino pubblicato come di consueto dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Ieri il numero dei decessi giornalieri era invece pari a 249, mentre il giorno prima erano stati 252. Cifre che fanno salire il numero complessivo dei morti a quota 154.206 da quando è cominciata l’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda i nuovi contagiati dal Coronavirus, dall’ultima rilevazione ne risultano 40.948, dato che porta il totale degli attualmente positivi a quota 1.175.924. Nella giornata di ieri le nuove infezioni confermate erano invece state 46.169. Complessivamente, il numero dei casi da inizio pandemia è arrivato a segnare quota 12.693.320.

La situazione negli ospedali

Continua ad alleggerirsi, giorno dopo giorno, la pressione sulle strutture ospedaliere italiane. Stando a quest’ultimo bollettino, il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive del territorio nazionale è al momento pari a 799. Di questi, 58 hanno fatto il loro ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari di area non critica, in questo momento è pari a 11.706 (ieri 12.125). Arrivati a questo punto della pandemia, nella parte discendente di questa quarta ondata, il totale dei dimessi è dei guariti è arrivato a quota 11.363.190 (ieri 11.298.010). In isolamento domiciliare ci sono invece 1.163.419 persone su un totale di 1.175.924 attualmente positivi.

Tamponi e tasso di positività

Il dato relativo ai nuovi contagi (40.948) contenuto nell’ultimo bollettino, arriva a fronte di 440.115 tamponi analizzati (ieri erano invece 484.530). Il tasso di positività sta continuando a diminuire giorno dopo giorno: dal 9,5% di ieri, oggi è passato al 9,3% (-0,2%).

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

