La resistenza di Kiev, il sindaco: «La città è circondata, i civili sono bloccati: ma siamo pronti a combattere»

Mentre Kiev si prepara a una nuova notte di resistenza sotto le bombe russe, con le sirene aeree che risuonano nella capitale ucraina sin dal tramonto del sole, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, in un’intervista all’Associated Press, ha lanciato l’allarme. La capitale «è prossima alla catastrofe umanitaria: al momento, c’è ancora elettricità e i riscaldamenti funzionano, e non ci sono problemi con la rete idrica, ma le infrastrutture che servono per distribuire cibo e farmaci alla popolazione che vengono distrutte» dall’esercito russo. Inoltre, «Kiev è circondata dai mezzi dell’esercito russo e, qualora le truppe russe dovessero prendere il controllo della città, «non ci sarebbe modo per riuscire a evacuare i civili». Ma il primo cittadino della capitale ucraina non si perde d’animo: «Mostriamo il nostro carattere, la nostra conoscenza, i nostri valori». E infine Klitschko ha aggiunto: «Il messaggio per tutti è: sostenete insieme l’Ucraina, siamo forti. Ogni ucraino è orgoglioso di essere indipendente, orgoglioso di essere ucraino e noi siamo orgogliosi di avere il nostro Paese».

