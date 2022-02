Il commovente saluto dei soldati ucraini alle fidanzate prima di partire in guerra, ma è un film del 2017

Circola via Facebook e Youtube un video nel quale verrebbero ritratti dei soldati ucraini mentre salutano le loro fidanzate prima di partire in guerra. La clip circola dal 24 febbraio 2022, proprio in corrispondenza con l’invasione russa in Ucraina. Si tratta di una narrativa falsa, in quando il video originale è stato estrapolato dal suo reale contesto: un film del 2017.

Per chi ha fretta

Le immagini nel video mostrano due soldati che, prima di partire per la guerra, salutano le loro fidanzate in lacrime.

Il video viene presentato come attuale, ossia relativo all’invasione russa dell’Ucraina.

Si tratta di 4 attori protagonisti di un film documentario ucraino del 2017.

Analisi

Ecco uno dei post Facebook del 24 febbraio dove viene condiviso il video, nel quale leggiamo il seguente breve commento: «Amore e guerra. Ucraina».

A diffonderlo il giorno successivo, il 25 febbraio, è stata la pagina Facebook della Gazzetta del Sud con la seguente descrizione: «Soldati ucraini che salutano le proprie mogli con dei fiori Il video che sta commuovendo il web. Quale miglior arma per sconfiggere la guerra se non l’amore?».

Il video è stato pubblicato il 25 febbraio 2022 dal canale Youtube Film & Musica con il seguente titolo: «Il commovente bacio dei soldati ucraini alle fidanzate prima di partire in guerra»

Sebbene il titolo sia abbastanza generico, non lo sono di certo gli hashtag presenti nella descrizione: «#ucraina #guerra #donbass #donetsk #putin #kiev», chiaramente associati all’attuale invasione russa in terra ucraina.

Un film ucraino del 2017

Attraverso una ricerca per immagini, le scene corrispondono a un trailer del film «The war of Chimeras» pubblicato su Youtube il 30 ottobre 2018 dal canale Geomovies. Riportiamo di seguito un fotogramma chiave dove troviamo un soldato e una ragazza protagonisti del video diffuso come attuale, evidenziando due particolari.

Dietro di loro c’è l’altra coppia di ragazzi protagonisti del video virale diffuso nel 2022, dove il soldato tiene in mano una rosa.

Il film risale al 2017 ed è basato sulla battaglia di Ilovaisk del 2014 in Ucraina.

Conclusioni

Il video non testimonia affatto il saluto dei soldati ucraini alle loro fidanzate prima di partire per la guerra. I ragazzi ripresi sono tutti attori e interpretano i protagonisti di un film documentario del 2017. Parliamo di contesto falso, in quanto si tratta di un video offerto come prova di un evento separato.

