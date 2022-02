Trump sul conflitto in Ucraina: «Putin è intelligente, i nostri leader stupidi. Rischiamo la Terza guerra mondiale»

«Putin è smart», dice Donald Trump. L’ex presidente statunitense ha parlato della sua «affinità» con il leader russo e commentato gli ultimi sviluppi sulla guerra in Ucraina, parlando di una «invasione spietata» – decisa da Mosca dopo aver visto il ritiro dall’Afghanistan – e definendo l’attacco un assalto all’umanità. «Sono l’unico presidente del XXI secolo durante il quale la Russia non ha invaso un altro Paese – ha detto Trump dal palco della Conservative Political Action Conference, a Orlando in Florida – . I nostri leader sono stupidi. Per me sarebbe stato facile mettere fine a quello che sta accadendo, a questa farsa». In una intervista a Fox News, Trump ha detto che c’è rischio di una nuova guerra mondiale: «Avevo messo in guardia la Nato sui pericoli» posti dalla Russia, «dicevano che avrei portato l’America in guerra, sono quello che invece vi ha portato fuori dalla guerra».

