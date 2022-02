Ucraina, trova una mina anti uomo per strada: la porta nel bosco a mani nude – Il video

Sigaretta in bocca, mani senza guanti e braccia ben distese. Tra i video che stanno circolando in queste ore sui social c’è anche quello di un civile che decide di spostare una mina senza ricorrere a nessun tipo di protezione. Il video è stato girato nei pressi di Berdyansk, città sul Mare di Azov non lontano da Mariupol. Dopo aver raccolto la mina, l’uomo la porta nel bosco per metterla in un luogo più sicuro. Il video si conclude con lui che sta ancora camminando, quindi non è chiaro cosa abbia deciso di fare con l’ordigno. Tutta la clip è stata diffusa dal giornale ucraino The New Voice of Ukraine. Anche prima di questo conflitto, l’Ucraina era uno dei territori europei con la più alta densità di mine, soprattutto nelle regioni vicino al Donbass, sul confine est del territorio.

