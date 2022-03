L’intervento del presidente ucraino durante la plenaria straordinaria a Bruxelles. Von der Leyen: «Europa e Ucraina vicine come non mai»

È in corso una seduta plenaria straordinaria del Parlamento europeo a Bruxelles sulla guerra in Ucraina. Nel pomeriggio, il Parlamento è chiamato a votare la bozza di una risoluzione sull’ingresso di Kiev nell’Ue, dopo che lunedì 28 febbraio Volodymyr Zelensky ha firmato la richiesta formale. Il giorno prima, von der Leyen aveva dichiarato in un’intervista a Euronews di volere l’Ucraina nell’Unione, accelerando la reazione di Kiev. Il voto di oggi non è comunque un atto vincolante, ma servirà a capire da che parte tira il vento. «Sosterremo il Paese, non guarderemo dall’altra parte», ha detto in apertura dei lavori la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola. «Ci troviamo davanti a una minaccia per l’Europa così come la conosciamo». Oltre a Mesola e Zelensky, sono intervenuti anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il commissario Ue agli Affari esteri Josep Borrell. Prima del discorso del presidente ucraino, i presenti hanno fatto un lungo applauso di supporto rivolgendosi a lui, all’ambasciatore e ai cittadini ucraini.

Il discorso di Zelensky in videoconferenza

«Dimostrateci che siete con noi: vogliamo essere membri dell’Unione europea», ha detto in collegamento il presidente ucraino. «Ogni giorno per qualcuno questo può essere l’ultimo giorno: parlo dei miei cittadini, dei cittadini ucraini che difendono la libertà a caro prezzo. Sono molto lieto di sentire quel che viene detto qui al Parlamento, di sentire l’unità di tutti i Paesi dell’Ue. Ma il prezzo da pagare è altissimo: è una tragedia per tutto il mio Paese». «Noi oggi diamo la nostra vita per la libertà: stiamo rinunciando alle persone migliori, alle più forti, alle più coraggiose», ha continuato in un discorso a braccio. «Gli ucraini sono incredibili. Amiamo dire che vinceremo contro tutti, e io sono convinto di questo. È chiara la scelta europea dell’Ucraina: vorrei sentire da parte vostra che questa scelta viene incoraggiata». Zelensky ha poi ricordato i bombardamenti di questi giorni, che «hanno ucciso 16 bambini e decine di civili», e la resistenza del popolo ucraino.

Von der Leyen: «Europa e Ucraina vicine come non mai»

«Per l’Europa questo è il momento della verità. Noi siamo uniti e restiamo uniti», ha detto von der Leyen durante il suo intervento. «Questo non riguarda soltanto l’Ucraina: come risponderemo noi oggi all’invasione russa determinerà il nostro futuro. Dobbiamo dimostrare il potere della nostra democrazia, della nostra popolazione che lotta per la libertà». La presidente ha poi detto: «L’Europa e l’Ucraina sono già vicine come mai prima d’ora. Discuteremo dei passi successivi – ha detto – ma sono sicura che nessuno qui presente dubiti del fatto che appartenga all’Europa». Un’apertura, dunque, che potrebbe però non arrivare immediatamente

La diretta video

