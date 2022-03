Coronavirus, 214 morti e 36.429. Cala ancora la pressione sugli ospedali, stabile il tasso di positività all’8,8%

Il bollettino del 2 marzo 2022

Sono 214 le vittime legate al Coronavirus confermate nelle ultime 24 ore. Il numero è riportato nel consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Ieri lo stesso dato era parti a 233, mentre il giorno prima il numero dei morti era stato 207. Cifre che continuano a gonfiare il totale dei decessi per Covid registrato dall’inizio dell’emergenza sanitaria che, oggi 2 marzo, si attesta a 155.214 (ieri era a 155.000). Nel monitoraggio, come al solito, è riportato anche il numero delle nuove infezioni testate che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 36.429 nuovi contagi, dato che porta il totale degli attualmente positivi a 1.061.610. Ieri i nuovi contagiati erano invece stati 46.631. Tutti numeri che continuano ad alimentare il bacino dei casi totali che, da quando è esplosa la pandemia due anni fa, è arrivato a misurare 12.867.918 casi da Coronavirus.

La situazione negli ospedali

Va gradualmente migliorando ogni giorno la situazione nelle strutture ospedaliere italiane. Nei reparti di terapia intensiva sono al momento ricoverati 681 pazienti Covid in condizioni preoccupanti (ieri erano 708). Di questi, 40 hanno fatto il loro ingresso in rianimazione nell’ultima giornata (i nuovi ingressi di ieri erano invece stati 74). Per quanto riguarda i reparti di area medica ordinaria, i posti letto occupati da malati Covid sono al momento 9.954 (ieri 10.456). Arrivati a questo punto dell’epidemia, il totale dei dimessi e dei guariti è arrivato a quota 11.651.094 (ieri 11.601.742). In isolamento domiciliare al momento ci sono 1.050.975 persone in tutta Italia su un totale di 1.061.610.

Tamponi e tasso di positività

I nuovi numeri contenuti monitoraggio quotidiano arrivano a fronte di un totale di 415.288 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri i test effettuati erano invece stati 530.858. Il tasto di positività è stabile rispetto a ieri e si attesta all’8,8%.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: