Coronavirus, 233 morti e 46.631 casi. Cala ancora il tasso di positività all’8,8%

Scendono ancora terapie intensive e ricoveri in area non critica. I nuovi guariti sono 73.607

Il bollettino del 1° marzo 2022

I morti legati al Coronavirus registrati oggi, 1° marzo, sono 233. Ieri 28 febbraio, le vittime erano state 207. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia sale così a quota 155.000. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, i nuovi contagi sono 46.631 (contro i 17.981 di ieri). Gli attualmente positivi sono a oggi 1.073.230 1.

La situazione negli ospedali

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 708 (ieri 714), di cui 74 nuovi ingressi (ieri 39). I posti letto occupati nei reparti non critici sono invece 10.456 (ieri 10.851). I guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore sono 73.607, per un totale di 11.601.742.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività è oggi al 8,8%: ieri era al 9,6%. Un dato che arriva a fronte di 530.858 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore (ieri 198.513), per un totale di 9 187.867.237 test analizzati da inizio emergenza.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

