Ucraina, granata contro i civili a Enerhodar: avevano provato a bloccare i mezzi militari russi – Il video

Un video pubblicato dal canale Telegram della testata Obozrevatel mostra civili in fuga in seguito all’esplosione di una granata lanciata dalle forze armate russe per disperderli. I civili si erano radunati su una strada per cercare di bloccare il passaggio di mezzi russi. Le immagini arrivano da una zona di campagna, nei pressi della cittadina di Enerhodar, nel Sud dell’Ucraina. Le persone inquadrate nelle immagini, girate dallo smartphone di uno dei presenti, urlano e scappano tra le sterpaglie per allontanarsi dalla minaccia delle armi dai fuoco.

