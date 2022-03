Ucraina, il soldato russo in lacrime chiama la madre dopo la cattura – Il video

Un soldato russo catturato dalle forze armate ucraine a cui gli abitanti del posto offrono un tè caldo e del cibo. Questo quanto mostrato in uno dei video diffusi sui canali Telegram ucraini, in questo caso da Nexta Live. Al militare di giovane età una ragazza della zona offre anche la possibilità di videochiamare sua madre per aggiornarla sulle sue condizioni. E mentre addenta del cibo per ristorarsi e sorseggia tè caldo in un bicchiere in plastica, il ragazzo si lascia andare a un pianto liberatorio.

