L’arrivo dell’esercito a Kiev nella televisione russa Zvezda – Il video

I primi video della propaganda ufficiale russa che mostrano l’arrivo delle truppe a Kiev sono stati diffusi dall’emittente di proprietà dello stato Zvezda. L’emittente Stella rossa, di proprietà dello stato e gestita direttamente dal ministero della Difesa russo ha pubblicato un video di due minuti in cui l’arrivo dei carrarmati, attraverso la strada che sembra essere quella che porta alla capitale ucraina, sembra procedere con grande tranquillità, anticipato dagli elicotteri che sorvolano la zona. L’intento neppure troppo velato è di rassicurare la popolazione russa, oltre che mostrare come l’arrivo alla capitale ucraina sia ormai imminente e potrebbe anticipare di poco l’avvio dei negoziati. Ad accorgersene è stato Michael Horowitz, membro di una società che si occupa di sicurezza in Medio oriente.

