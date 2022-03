Il sito indipendente russo Znak si arrende: «Media troppo limitati, inutile andare avanti». Il Cremlino prova a censurare anche la Bbc

La guerra in Ucraina dà un altro colpo all’informazione in Russia. La testata online russo Znak ha dichiarato che sospende la propria attività. A darne notizia è il giornale indipendente russo Novaya Gazeta, citando il canale Telegram della testata. Sulla home page della testata è apparso questo messaggio della redazione: «Interrompiamo la nostra attività a causa del grande numero di limitazioni per le attività dei media in Russia che sono apparse negli ultimi tempi». Da quando le forze d’occupazione russe hanno invaso l’Ucraina la scorsa settimana, da Mosca stanno arrivando numerose limitazioni nei confronti dei media, volte a controllare l’informazione sulla guerra. Proprio Novaya Gazeta ha fatto sapere che precedentemente l’agenzia russa Roskomnadzor, che controlla le comunicazioni, aveva chiesto a Novaya Gazeta, a Dozhd, a Mediazona e ad altri media di cancellare alcuni loro articoli per aver definito «guerra» le operazioni di Putin in Ucraina. Tra le altre operazioni più recenti c’è quella di oggi, 4 marzo, contro diverse testate internazionali: le autorità russe hanno «limitato» l’accesso ai siti internet della Bbc, di Deutsche Welle, della testata online Meduza e di Radio Liberty. Per quanto riguarda le emittenti nazionali russe, anche la radio liberale Eco ha annunciato la chiusura, così come la tv indipendente Dozhd. Nei giorni scorsi, entrambe le emittenti erano state bloccate dalle autorità russe.

A chiudere oggi 4 marzo c’è anche l’agenzia di stampa russa Tomsk Tv2, che era stata già bloccata per la diffusione di notizie relative alla guerra in Ucraina. In un post su Facebook, il caporedattore Viktor Machnik ha spiegato: «Eravamo pronti per questo. Abbiamo lavorato secondo le nostre regole professionali. La principale di queste regole è semplice: parlare di ciò che sta realmente accadendo. E se in realtà si tratta di una guerra, non possiamo chiamarla diversamente su richiesta delle autorità russe. Non possiamo nemmeno parlare di ciò che sta accadendo». Lo scorso 1 marzo, spiega Novaya Gazeta, il Roskomnadzor, l’agenzia del Cremlino che sorveglia il mondo dell’informazione, aveva imposto e ottenuto dall’agenzia di rimuovere ogni notizia che parlava di quel che stava accadendo in Ucraina.

Leggi anche: